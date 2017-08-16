Каспаров одержал первую победу в Сент-Луисе

На завершающемся в Сент-Луисе турнире по быстрым шахматам Гарри Каспаров в предпоследнем 8-м туре наконец одержал первую победу.

13-й чемпион мира обыграл вьетнамского гроссмейстера Ле – тот зевнул в один ход ладью и сдался.

Интересно, что у Каспарова в этот момент на часах осталось 23 секунды, у его соперника почти семь минут. Правда, в рапиде добавляется по 10 секунд на каждый ход, поэтому Гарри наверняка спокойно реализовал бы лишнюю ладью.