«Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова

«Зенит» заявил Сивожелеза, Волкова и еще 7 игроков на Мемориал Платонова

«Зенит» заявил Сивожелеза, Волкова и еще 7 игроков на Мемориал Платонова Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал список игроков, заявленных на Мемориал Платонова.