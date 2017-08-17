Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче Мемориала Платонова петербургский «Зенит» победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:0.

Счет по сетам (25:15, 25:23, 25:21). Встреча прошла в Петербурге.

Первое очко в истории «Зенита» заработал диагональный Маркус Нильссон.

Напомним, в сезоне 2017/2018 петербургский «Зенит» дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Волейбольный «Зенит» создан по инициативе «Газпрома». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» заявил Сивожелеза, Волкова и еще 7 игроков на Мемориал ПлатоноваТренерский штаб петербургского «Зенита» назвал список игроков, заявленных на Мемориал Платонова.Антон Карпухов: «Зенит» составит конкуренцию грандамДоигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал заявку в состав Суперлиги санкт-петербургского «Зенита».«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дерби«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дербиБлокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков в интервью «Советскому спорту» – о переезде из Казани, петербургском «Зените» и сложной предсезонке.«Должны попасть в еврокубки». На что рассчитывать «Зениту» в новом сезоне«Должны попасть в еврокубки». На что рассчитывать «Зениту» в новом сезонеДоигровщик петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез – о создании новой команды, соперничестве с Казанью и личных задачах на сезон.Камехо и Нильссон пополнили состав «Зенита»Питерский «Зенит» заключил соглашения с кубинским доигровщиком Ореолом Камехо и шведским диагональным Маркусом Нильссоном.
Футбол
Форвард «Урала» Лунгу перебрался в чемпионат Турции
Футбол
Александр Бубнов: Манчини не до конца разобрался со своими игроками
Футбол
«Эвертон» за 49 млн евро приобрел полузащитника «Суонси» (фото)
Шахматы
Каспаров проиграл вторую партию на турнире в Сент-Луисе
все новости
Динамо-ЛО
Динамо-ЛОкалендарьстатистика
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)