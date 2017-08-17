Маурицио Сарри: Не ожидал, что «Ницца» сыграет в пять защитников
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после
первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Ниццы».
Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Мы сделали все, что могли на этом этапе сезона. Нам не хватало четкости в
завершении атак. Мы создали много моментов, попали в штангу и перекладину. Нам
еще и немного не повезло. На данный момент я доволен командой. В последние
десять минут мы могли сделать больше, но я сделал другой выбор в плане замен,
поскольку считал, что наши полузащитники еще не готовы играть 90 минут. В этом
был самый большой риск.
Честно говоря, не ожидал, что «Ницца» сыграет в пять защитников. Я
готовился к игре против четырех защитников. В перерыве мне пришлось кое-что
поменять, чтобы играть более экономично против такой расстановки. Я считаю, что
у меня достаточно зрелая команда, чтобы играть против любого соперника», -
цитирует Сарри Football Italia.
Первый
гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с
пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й
минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную
карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во Франции 22 августа.