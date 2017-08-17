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Станимир Стойлов: Постараемся не проиграть «Селтику» дома

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Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против «Селтика» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.

«Поздравляю «Селтик» с победой. Я думаю, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Класс футболистов «Селтика» сказался и сыграл решающую роль. Практически все удары в створ наших ворот обернулись голами. Мы хорошо начали первый тайм и у нас были моменты для гола. Во втором тайме, когда мы открылись, нашей обороне было сложно сдержать соперника. Если мы впредь хотим играть на таком высоком уровне, как «Селтик», нужно работать на будущее.

Мы постараемся не проиграть в домашних стенах. Если возможно, выигрыш тоже будет хорошим результатом. У нас отличная поддержка со стороны болельщиков. Дома футболисты играют намного лучше. Нужно время, чтобы равноценно выступать как в гостевой игре, так и в домашней. Я думаю, что мы добьемся хорошего результата при высокой поддержке зрителей», - цитирует Стойлова KazFootball.kz.

В составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест. Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в собственные ворота.

Ответный матч между командами состоится в Казахстане 22 августа. 

Матч

Селтик - Астана - 5:0 (2:0)

Голы

Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).

Место и дата

16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

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