Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Люсьен Фавр: Счет 0:2 оставляет «Ницце» надежду

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы могли избежать этих двух красных карточек. В случае с Козьелло судья был слишком строг. Мы разочарованы тем, что пришлось доигрывать вдевятером. Но самое главное, что мы не пропустили третий мяч. При 0:3 у нас были бы серьезные проблемы. Счет 0:2 еще оставляет нам надежду.

Всегда непросто играть с «Наполи» при их системе 4-3-3. Они уже давно играют по этой схеме, это видно. Они очень грамотно перемещаются. С нашей стороны было мудрым решением изменить схему, но играть против их футбола в одно касание все равно непросто. Надеюсь, в ответном матче смогут сыграть Балотелли и Снейдер», - цитирует Фавра Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.

Матч

Наполи - Ницца - 2:0 (1:0)

Голы

Мертенс 13 (1:0). Жоржиньо 70 (2:0 - пен.).

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

16 августа 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брендан Роджерс: Это замечательный результат для «Селтика»Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0Дрис Мертенс: 2:0 – это мало, учитывая нашу игруНападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Станимир Стойлов: Постараемся не проиграть «Селтику» домаГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против «Селтика» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.Маурицио Сарри: Не ожидал, что «Ницца» сыграет в пять защитниковГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Ниццы». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?УЕФА поделился схемой распределения доходов между участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.
Футбол
Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы
Теннис
Веснина проиграла Возняцки во 2-м раунде турнира в Цинциннати
Футбол
Форвард «Урала» Лунгу перебрался в чемпионат Турции
Футбол
Александр Бубнов: Манчини не до конца разобрался со своими игроками
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Люсьен Фавр
Люсьен Фаврвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости