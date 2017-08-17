Люсьен Фавр: Счет 0:2 оставляет «Ницце» надежду
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча
против «Наполи» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что
его команда уступила со счетом 0:2.
«Мы могли избежать этих двух красных карточек.
В случае с Козьелло судья был слишком строг. Мы разочарованы тем, что пришлось
доигрывать вдевятером. Но самое главное, что мы не пропустили третий мяч. При
0:3 у нас были бы серьезные проблемы. Счет 0:2 еще оставляет нам надежду.
Всегда непросто играть с «Наполи» при их системе 4-3-3. Они уже давно
играют по этой схеме, это видно. Они очень грамотно перемещаются. С нашей
стороны было мудрым решением изменить схему, но играть против их футбола в одно
касание все равно непросто. Надеюсь, в ответном матче смогут сыграть Балотелли
и Снейдер», - цитирует Фавра Football Italia.
Первый
гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с
пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й
минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную
карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во Франции 22 августа.