Люсьен Фавр: Счет 0:2 оставляет «Ницце» надежду

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы могли избежать этих двух красных карточек. В случае с Козьелло судья был слишком строг. Мы разочарованы тем, что пришлось доигрывать вдевятером. Но самое главное, что мы не пропустили третий мяч. При 0:3 у нас были бы серьезные проблемы. Счет 0:2 еще оставляет нам надежду.

Всегда непросто играть с «Наполи» при их системе 4-3-3. Они уже давно играют по этой схеме, это видно. Они очень грамотно перемещаются. С нашей стороны было мудрым решением изменить схему, но играть против их футбола в одно касание все равно непросто. Надеюсь, в ответном матче смогут сыграть Балотелли и Снейдер», - цитирует Фавра Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.