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Дрис Мертенс: 2:0 – это мало, учитывая нашу игру

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Очень важно, что команда выложилась полностью. Стадион был переполнен, и это было прекрасно. 2:0 – это мало. Это нельзя назвать плохим результатом, но, учитывая нашу игру, этого недостаточно.

Мне нравится наш стиль футбола, он позволяет мне много работать с мячом. Не скрою, что был разочарован тем, что меня заменили. Да, Милик должен играть тоже, но «Ницца» была ослаблена двумя удалениями, и я хотел еще немного побегать. Я остался в «Наполи», потому что мы играем в великолепный футбол, и я хочу продолжать в том же духе», - цитирует Мертенса Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.

Матч

Наполи - Ницца - 2:0 (1:0)

Голы

Мертенс 13 (1:0). Жоржиньо 70 (2:0 - пен.).

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

16 августа 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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