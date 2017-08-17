Дрис Мертенс: 2:0 – это мало, учитывая нашу игру
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился впечатлениями после матча
против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его
команда победила со счетом 2:0.
«Очень важно, что команда выложилась полностью. Стадион был переполнен,
и это было прекрасно. 2:0 – это мало. Это нельзя назвать плохим результатом,
но, учитывая нашу игру, этого недостаточно.
Мне нравится наш стиль футбола, он позволяет мне много работать с
мячом. Не скрою, что был разочарован тем, что меня заменили. Да, Милик должен
играть тоже, но «Ницца» была ослаблена двумя удалениями, и я хотел еще немного
побегать. Я остался в «Наполи», потому что мы играем в великолепный футбол, и я
хочу продолжать в том же духе», - цитирует Мертенса Football Italia.
Первый
гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с
пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й
минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную
карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во Франции 22 августа.