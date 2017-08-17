Каспаров проиграл третью партию на турнире в Сент-Луисе
В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам,
Гарри Каспаров в последнем 9-м туре проиграл черными американцу Фабиано Каруане.
Таким образом, 13-й чемпион мира потерпел
три поражения в турнире и одну партию выиграл. Он набрал 7 очков и разделил три
последних места с индийцем Виши Анандом и чехом Давидом Наварой.
Победил в турнире гроссмейстер из Армении
Левон Аронян. Ян Непомнящий занял 4-е место (10 очков), Сергей Карякин поделил
6-7-е места (8 очков).
Рапид.
Результаты 7 тура. Карякин – Аронян 0-1, Каспаров – Навара 0-1, Каруана – Непомнящий, Накамура – Домингес, Ле Куанг Льем – Ананд ничьи.
Результаты 8 тура. Каспаров – Ле Куанг Льем 1-0, Навара – Домингес 0-1, Непомнящий – Карякин, Аронян – Накамура, Ананд – Каруана ничьи.
Результаты 9 тура. Накамура – Непомнящий 1-0, Домингес – Аронян 0-1, Каруана – Каспаров 1-0, Ле Куанг Льем – Навара 0-1, Карякин – Ананд 1-0.
Итоги. 1. Аронян – 12; 2-3.
Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг
Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.