Каспаров проиграл третью партию на турнире в Сент-Луисе

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, Гарри Каспаров в последнем 9-м туре проиграл черными американцу Фабиано Каруане.

Таким образом, 13-й чемпион мира потерпел три поражения в турнире и одну партию выиграл. Он набрал 7 очков и разделил три последних места с индийцем Виши Анандом и чехом Давидом Наварой.

Победил в турнире гроссмейстер из Армении Левон Аронян. Ян Непомнящий занял 4-е место (10 очков), Сергей Карякин поделил 6-7-е места (8 очков).

Рапид.

Результаты 7 тура. Карякин – Аронян 0-1, Каспаров – Навара 0-1, Каруана – Непомнящий, Накамура – Домингес, Ле Куанг Льем – Ананд ничьи.

Результаты 8 тура. Каспаров – Ле Куанг Льем 1-0, Навара – Домингес 0-1, Непомнящий – Карякин, Аронян – Накамура, Ананд – Каруана ничьи.

Результаты 9 тура. Накамура – Непомнящий 1-0, Домингес – Аронян 0-1, Каруана – Каспаров 1-0, Ле Куанг Льем – Навара 0-1, Карякин – Ананд 1-0.

Итоги. 1. Аронян – 12; 2-3. Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.