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Карлос Сайнс: Не собираюсь разрывать соглашение с «Торо Россо»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс дал понять, что готов остаться в команде на следующий сезон.

«В Формуле-1, как и везде, контракт значит многое. Я доволен своим положением и не собираюсь разрывать соглашение. В той ситуации не только мои слова вырвали из контекста, но и команды. Сейчас у нас нет никаких проблем», - цитирует Сайнса Autosport.

Карлос Сайнс занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что он хочет покинуть «Торо Россо», если не получит повышение в «Ред Булл».

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