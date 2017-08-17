Карлос Сайнс: Не собираюсь разрывать соглашение с «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс дал понять, что готов остаться в команде на следующий сезон.

«В Формуле-1, как и везде, контракт значит многое. Я доволен своим положением и не собираюсь разрывать соглашение. В той ситуации не только мои слова вырвали из контекста, но и команды. Сейчас у нас нет никаких проблем», - цитирует Сайнса Autosport.

Карлос Сайнс занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что он хочет покинуть «Торо Россо», если не получит повышение в «Ред Булл».