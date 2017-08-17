Карлос Сайнс: Не собираюсь разрывать соглашение с «Торо Россо»
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс дал понять, что готов
остаться в команде на следующий сезон.
«В Формуле-1, как и везде,
контракт значит многое. Я доволен своим положением и не собираюсь разрывать
соглашение. В той ситуации не только мои слова вырвали из контекста, но и
команды. Сейчас у нас нет никаких проблем», - цитирует Сайнса Autosport.
Карлос Сайнс занимает девятое
место в чемпионате, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что он хочет
покинуть «Торо Россо», если не получит повышение в «Ред Булл».
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