Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реала».

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ:

Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)

Суперкубок Испании

Ответный матч

Матч

Реал - Барселона - 2:0 (2:0)

Голы

Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

Первый матч – 3:1


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)«Советский спорт» рассказывает об одном из самых талантливых игроков сборной Испании.«Реал» обыграл «Барселону». Как это было«Реал» обыграл «Барселону». Как это былоВ ответном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной».«Реал» – «Барселона». Стартовые составыСтали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на ответный матч в рамках Суперкубка страны.Криштиану Роналду – о своей дисквалификации: Преувеличенно и нелепоФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Федерации футбола Испании дисквалифицировать его на 5 матчей.Апелляция «Реала» по дисквалификации Роналду отклоненаФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в ближайших матчах своей команды. Об этом сообщает Sky Sports.
Футбол
Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы
Теннис
Веснина проиграла Возняцки во 2-м раунде турнира в Цинциннати
Футбол
Форвард «Урала» Лунгу перебрался в чемпионат Турции
Футбол
Александр Бубнов: Манчини не до конца разобрался со своими игроками
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости