«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
Ответный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реала».
На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим
Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со
счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз.
Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану
Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
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Суперкубок Испании
Ответный матч
Матч
Голы
Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Место и дата
16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Первый матч – 3:1