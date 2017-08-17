Брендан Роджерс: Это замечательный результат для «Селтика»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0

- Результат матча показал плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого сезона. Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут выступать под давлением. «Селтик» сегодня устроил фантастическое представление, забив пять голов. Для нас, как команде из Шотландии, такой результат является замечательным для уровня Лиги чемпионов.

- Считаете ли Вы сегодняшнюю игру команды, одной из самых лучших в истории «Селтика»?

- Да, но, тем не менее, у нас были и другие хорошие игры. Повторюсь, что сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле, играть нестандартным способом. Первые 10-15 минут мы смогли хорошо показать себя. Для нас был очень важен первый гол, который и позволил в конце концов добиться победы. Это была замечательная игра, теперь мы будем думать об ответной встрече в Астане, чтобы показать свой максимум, - цитирует Роджерса KazFootball.kz.

В составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест. Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в собственные ворота.



Ответный матч между командами состоится в Казахстане 22 августа.