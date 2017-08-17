Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Брендан Роджерс: Это замечательный результат для «Селтика»

Комментарии

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0

- Результат матча показал плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого сезона. Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут выступать под давлением. «Селтик» сегодня устроил фантастическое представление, забив пять голов. Для нас, как команде из Шотландии, такой результат является замечательным для уровня Лиги чемпионов.

- Считаете ли Вы сегодняшнюю игру команды, одной из самых лучших в истории «Селтика»?

- Да, но, тем не менее, у нас были и другие хорошие игры. Повторюсь, что сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле, играть нестандартным способом. Первые 10-15 минут мы смогли хорошо показать себя. Для нас был очень важен первый гол, который и позволил в конце концов добиться победы. Это была замечательная игра, теперь мы будем думать об ответной встрече в Астане, чтобы показать свой максимум, - цитирует Роджерса KazFootball.kz.

В составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест. Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в собственные ворота.

Ответный матч между командами состоится в Казахстане 22 августа. 

Матч

Селтик - Астана - 5:0 (2:0)

Голы

Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).

Место и дата

16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дрис Мертенс: 2:0 – это мало, учитывая нашу игруНападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Люсьен Фавр: Счет 0:2 оставляет «Ницце» надеждуГлавный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Станимир Стойлов: Постараемся не проиграть «Селтику» домаГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против «Селтика» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.Маурицио Сарри: Не ожидал, что «Ницца» сыграет в пять защитниковГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Ниццы». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?УЕФА поделился схемой распределения доходов между участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.
Футбол
Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы
Теннис
Веснина проиграла Возняцки во 2-м раунде турнира в Цинциннати
Футбол
Форвард «Урала» Лунгу перебрался в чемпионат Турции
Футбол
Александр Бубнов: Манчини не до конца разобрался со своими игроками
все новости
Селтик
Селтиккалендарьстатистика
Астана
Астанакалендарьстатистика
Брендан Роджерс
Брендан Роджерсвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости