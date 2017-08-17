Брендан Роджерс: Это замечательный результат для «Селтика»
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями
после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, что его команда победила со счетом 5:0
- Результат матча показал
плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого
сезона. Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут
выступать под давлением. «Селтик» сегодня устроил фантастическое представление,
забив пять голов. Для нас, как команде из Шотландии, такой результат является
замечательным для уровня Лиги чемпионов.
- Считаете ли Вы сегодняшнюю
игру команды, одной из самых лучших в истории «Селтика»?
- Да, но, тем не менее, у нас были и другие хорошие игры.
Повторюсь, что сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут
справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле,
играть нестандартным способом. Первые 10-15 минут мы смогли хорошо показать
себя. Для нас был очень важен первый гол, который и позволил в конце концов
добиться победы. Это была замечательная игра, теперь мы будем думать об
ответной встрече в Астане, чтобы показать свой максимум, - цитирует Роджерса KazFootball.kz.
В
составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест.
Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в
собственные ворота.
Ответный матч между командами
состоится в Казахстане 22 августа.
Матч
Голы
Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).
Место и дата
16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция