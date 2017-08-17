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Ньянг близок к переходу в «Спартак»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг может стать игроком «Спартака» в ближайшее время. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. Сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он пропустил сегодняшнюю тренировку.

Также сообщается, что в целом клубы согласовали трансфер, и им осталось обсудить некоторые детали. Также остается получить согласие самого Ньянга, который в случае перехода будет зарабатывать три миллиона евро в год без учета бонусов.

В «Милан»  22-летний француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление.

В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

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