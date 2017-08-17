Ньянг близок к переходу в «Спартак»
Нападающий «Милана»
М’Байе Ньянг может стать игроком «Спартака» в ближайшее время. Об этом сообщают
итальянские СМИ.
Как информирует
Sky Sport Italia, клубы находятся на
продвинутой стадии переговоров. Сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что он пропустил сегодняшнюю тренировку.
Также сообщается, что в
целом клубы согласовали трансфер, и им осталось обсудить некоторые детали.
Также остается получить согласие самого Ньянга, который в случае перехода будет
зарабатывать три миллиона евро в год без учета бонусов.
В
«Милан» 22-летний француз перешел в 2012
году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное
издание Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро. Вторую
часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который
сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1
удаление.
В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12
мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.