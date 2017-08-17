Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Кейта раздражен поведением «Лацио»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Агент форварда «Лацио» Бальде Кейта Роберто Календа, заявил, что его клиент недоволен поведением клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Ювентус». Он не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона. Сегодня он пропустил тренировку и командный ужин в честь победы в Суперкубке Испании.

«Он испытывает раздражение по поводу ряда поступков представителей клуба. Кейта больше не намерен мириться с этим. Совсем недавно рядом с базой появилось оскорбительное граффити. Очевидно, что это стало результатом последних заявлений «Лацио».

Кейта прибыл в клуб еще ребенком. Он завоевал уважение футбольного мира благодаря своему старанию и качественному футболу. Хоть он и не всегда мог играть в прошлом сезоне, но все же внес решающий вклад во многих матчах, забив 16 мячей.

Сейчас ему 22, и это подходящий возраст, чтобы получить вознаграждение за свой талант и упорную работу. «Лацио» показал, что они не верят в него, и у них нет проекта, которого Бальде заслуживает. «Ювентус» говорит, что они делали предложение, но нас ни разу не проинформировали, не то что предложили обсудить это», - цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ньянг близок к переходу в «Спартак»Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг может стать игроком «Спартака» в ближайшее время. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Кардифф» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за 11 млн евроКак сообщает Sky Sports, «Кардифф» отказался продавать «Халлу» форварда Кеннета Зохоре.«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу бывшего защитника «МЮ»Капитан «Вест Бромвича» Джонни Эванс может сменить клубную прописку этим летом.Форвард «Милана», которым интересуется «Спартак», пропустил тренировкуКак сообщает Football Italia, нападающий «Милана» М’Байе Ньянг пропустил последнюю тренировку команды.
Главные новости
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону». Как это было
Теннис
Вихлянцева уступила Плишковой на турнире в Цинциннати
Футбол
Агент: Кейта раздражен поведением «Лацио»
Футбол
Ньянг близок к переходу в «Спартак»
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
Шахматы
Каспаров проиграл третью партию на турнире в Сент-Луисе
Шахматы
Каспаров одержал первую победу в Сент-Луисе
Футбол
«Наполи» обыграл «Ниццу» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
«Астана» проиграла «Селтику», забив два мяча в собственные ворота
Футбол
Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Бальде Диао Кейта
Бальде Диао Кейтавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы