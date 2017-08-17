Агент: Кейта раздражен поведением «Лацио»
Агент
форварда «Лацио» Бальде Кейта Роберто Календа, заявил, что его
клиент недоволен поведением клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист намерен
перейти в «Ювентус». Он не будет продлевать контракт, который истекает в конце
нынешнего сезона. Сегодня он пропустил тренировку и командный ужин в честь
победы в Суперкубке Испании.
«Он испытывает раздражение по поводу ряда
поступков представителей клуба. Кейта больше не намерен мириться с этим. Совсем
недавно рядом с базой появилось оскорбительное граффити. Очевидно, что это
стало результатом последних заявлений «Лацио».
Кейта прибыл в клуб еще ребенком. Он завоевал
уважение футбольного мира благодаря своему старанию и качественному футболу.
Хоть он и не всегда мог играть в прошлом сезоне, но все же внес решающий вклад
во многих матчах, забив 16 мячей.
Сейчас ему 22, и это подходящий возраст, чтобы
получить вознаграждение за свой талант и упорную работу. «Лацио» показал, что
они не верят в него, и у них нет проекта, которого Бальде заслуживает. «Ювентус»
говорит, что они делали предложение, но нас ни разу не проинформировали, не то
что предложили обсудить это», - цитирует агента La Gazzetta dello Sport.
В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за
«Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.