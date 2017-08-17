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Лэнс Стролл: Главная проблема «Уильямса» - стабильность

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл сказал, что его коллективу не хватает стабильности.

«Я доволен прогрессом, хотя до сих пор многому учусь. Было ожидаемо, что первый сезон получится трудным. Нужно терпеть и преодолевать все невзгоды.

Однако у нас были и прекрасные моменты: мы набрали много очков в первой половине сезона и привезли третье место из Баку. Перед нами долгая дорога, важно хорошо готовиться к каждому этапу.

Наша проблема – стабильность, но мы пытаемся решить эту трудную задачу. Не каждый уик-энд удается добиться желаемого, поскольку не все трассы подходят автомобилю. Иногда мы легко попадаем в третий сегмент, а порой – не можем выйти из первого, но мы стараемся справиться с этой ситуацией», - цитирует Стролла Autosport.

В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает 12-е место, имея в активе 18 очков.

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