Рауль Альбиоль: Самое главное, что «Наполи» не пропустил
Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился
впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Это хороший результат. Самое главное, что мы не
пропустили. Думаю, перед игрой мы все посчитали бы счет 2:0 хорошим
результатом, хоть у нас и были моменты, чтобы увеличить преимущество.
Нам придется выдержать 90 минут в Ницце, чтобы
пробиться в Лигу чемпионов. Это будет нелегко, так как эти плей-офф всегда
проходят в августе. «Ницца» провела четыре официальных матча, а для нас эта
игра была первой.
Мы знаем, что
должны пропускать меньше, чем в прошлом сезоне, и мы делаем шаги вперед. Если
сумеем добиться этого, то мы можем добиться большего в Италии и в Европе», -
цитирует Альбиоля Football Italia.
Первый
гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с
пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й
минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную
карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во
Франции 22 августа.