Рауль Альбиоль: Самое главное, что «Наполи» не пропустил

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Это хороший результат. Самое главное, что мы не пропустили. Думаю, перед игрой мы все посчитали бы счет 2:0 хорошим результатом, хоть у нас и были моменты, чтобы увеличить преимущество.

Нам придется выдержать 90 минут в Ницце, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Это будет нелегко, так как эти плей-офф всегда проходят в августе. «Ницца» провела четыре официальных матча, а для нас эта игра была первой.

Мы знаем, что должны пропускать меньше, чем в прошлом сезоне, и мы делаем шаги вперед. Если сумеем добиться этого, то мы можем добиться большего в Италии и в Европе», - цитирует Альбиоля Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.