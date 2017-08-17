Жоржиньо: Мертенс оставил мне мяч, и я забил пенальти
Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился впечатлениями
после матча против «Ниццы»
в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда
победила со счетом 2:0.
«Я чувствовал себя
уверенно, находился в хорошей форме. Дрис (Мертенс) оставил мне мяч, я сделал
то, что должен был сделать (реализовал пенальти). Все прошло хорошо. Мы оба
могли пробить пенальти. Когда мы вместе подошли, то пришли к общему выводу, что
это должен сделать я.
Это очень хороший результат, но мы должны были забивать третий мяч. Это
была бы другая ситуация. Мы заслуживали победы со счетом 3:0», - цитирует
Жоржиньо Football Italia.
Первый
гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с
пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й
минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную
карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во Франции 22 августа.