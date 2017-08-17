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Жоржиньо: Мертенс оставил мне мяч, и я забил пенальти

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Я чувствовал себя уверенно, находился в хорошей форме. Дрис (Мертенс) оставил мне мяч, я сделал то, что должен был сделать (реализовал пенальти). Все прошло хорошо. Мы оба могли пробить пенальти. Когда мы вместе подошли, то пришли к общему выводу, что это должен сделать я.

Это очень хороший результат, но мы должны были забивать третий мяч. Это была бы другая ситуация. Мы заслуживали победы со счетом 3:0», - цитирует Жоржиньо Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.

Матч

Наполи - Ницца - 2:0 (1:0)

Голы

Мертенс 13 (1:0). Жоржиньо 70 (2:0 - пен.).

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

16 августа 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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