Жоржиньо: Мертенс оставил мне мяч, и я забил пенальти

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Я чувствовал себя уверенно, находился в хорошей форме. Дрис (Мертенс) оставил мне мяч, я сделал то, что должен был сделать (реализовал пенальти). Все прошло хорошо. Мы оба могли пробить пенальти. Когда мы вместе подошли, то пришли к общему выводу, что это должен сделать я.

Это очень хороший результат, но мы должны были забивать третий мяч. Это была бы другая ситуация. Мы заслуживали победы со счетом 3:0», - цитирует Жоржиньо Football Italia.

Первый гол забил Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.