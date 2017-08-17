Вихлянцева уступила Плишковой на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого раунда
турнира WTA в Цинциннати (США) между чешкой
Каролиной Плишковой и россиянкой Натальей Вихлянцевой завершился победой чешской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Плишковой.
Матч продолжался
один час и семь минут. Плишкова сделала семь эйсов при двух у соперницы. Обе
спортсменки допустили по шесть двойных ошибок.
В следующем раунде
Плишкова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Турнир WTA. Цинциннати (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 836 904
Второй раунд
Каролина Плишкова
(Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:2, 6:3
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