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Вихлянцева уступила Плишковой на турнире в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США) между чешкой Каролиной Плишковой и россиянкой Натальей Вихлянцевой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Плишковой.

Матч продолжался один час и семь минут. Плишкова сделала семь эйсов при двух у соперницы. Обе спортсменки допустили по шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Плишкова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Турнир WTA. Цинциннати (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 836 904

Второй раунд

Каролина Плишкова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:2, 6:3

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