Зинедин Зидан: «Реал» очень хорошо начал сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в Суперкубке Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Нам нужно было быть готовыми уже к Суперкубку УЕФА. С тех пор мы завоевали уже два важных трофея. Мы очень хорошо начали сезон, но впереди большая его часть. Нам будет непросто, но сейчас мы счастливы, особенно благодаря той игре, которую показали.

Первый тайм был впечатляющим в плане интенсивности, высокого прессинга, владения мячом. Во втором тайме нам пришлось нелегко. Соперник создал нам проблемы. Асенсио? Дело не только в нем. Все сыграли хорошо и все выполняют мои требования, кого бы я не поставил в состав», - цитирует Зидана Football Espana.

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.