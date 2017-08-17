Месси нецензурно выругался в адрес Рамоса во время матча за Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании (2:0). Во время матча форвард гостей Лионел Месси использовал нецензурное выражение в адрес защитника мадридцев Серхио Рамоса.

Как сообщает Marca, когда «Реал» вел со счетом 2:0, Месси хотел быстро пробить штрафной, но Рамос схватил мяч и подбросил его над головой аргентинца. В ответ Лионель нецензурно выругался в адрес защитника «Реала».

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.