Месси нецензурно выругался в адрес Рамоса во время матча за Суперкубок Испании
Мадридский «Реал»
обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании (2:0). Во время матча
форвард гостей Лионел Месси использовал нецензурное выражение в адрес защитника
мадридцев Серхио Рамоса.
Как сообщает Marca, когда «Реал» вел
со счетом 2:0, Месси хотел быстро пробить штрафной, но Рамос схватил мяч и
подбросил его над головой аргентинца. В ответ Лионель нецензурно выругался в
адрес защитника «Реала».
На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.
Матч
Голы
Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Место и дата
16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция