Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси нецензурно выругался в адрес Рамоса во время матча за Суперкубок Испании

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании (2:0). Во время матча форвард гостей Лионел Месси использовал нецензурное выражение в адрес защитника мадридцев Серхио Рамоса.

Как сообщает Marca, когда «Реал» вел со счетом 2:0, Месси хотел быстро пробить штрафной, но Рамос схватил мяч и подбросил его над головой аргентинца. В ответ Лионель нецензурно выругался в адрес защитника «Реала».

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.

Матч

Реал - Барселона - 2:0 (2:0)

Голы

Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрнесто Вальверде: Нам нужно психологически восстановиться после поражения от «Реала»Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в Суперкубке Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.«Класико» без «Барселоны». «Реал» будет доминировать в этом сезоне (видео)«Класико» без «Барселоны». «Реал» будет доминировать в этом сезоне (видео)«Советский спорт» – о победе «Реала» в ответном матче Суперкубка Испании над «Барселоной».Зинедин Зидан: «Реал» очень хорошо начал сезонГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в Суперкубке Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок ИспанииОтветный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реала».Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)«Советский спорт» рассказывает об одном из самых талантливых игроков сборной Испании.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
Шахматы
Каспаров проиграл третью партию на турнире в Сент-Луисе
Шахматы
Каспаров одержал первую победу в Сент-Луисе
Футбол
«Наполи» обыграл «Ниццу» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости