Эрнесто Вальверде: Нам нужно психологически восстановиться после поражения от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в Суперкубке Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Непобедимых команд не бывает. Любая команда рано или поздно проигрывает, в нашем виде спорта это неизбежно. Когда ты проигрываешь и чувствуешь, что твой соперник был сильнее, ты можешь оценить только техническую сторону игры. С психологической точки зрения мы хотели победить, но у нас это не получилось.

Теперь нам нужно восстановиться психологически. У нас сильная команда, мы справимся с этим. Суарес? У него ушиб колена. Подождем до завтра, чтобы оценить ситуацию», - цитирует Вальверде Marca.

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.