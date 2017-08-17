Эрнесто Вальверде: Нам нужно психологически восстановиться после поражения от «Реала»
Главный тренер «Барселоны»
Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в
Суперкубке Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
«Непобедимых команд
не бывает. Любая команда рано или поздно проигрывает, в нашем виде спорта это
неизбежно. Когда ты проигрываешь и чувствуешь, что твой соперник был сильнее,
ты можешь оценить только техническую сторону игры. С психологической точки
зрения мы хотели победить, но у нас это не получилось.
Теперь нам нужно
восстановиться психологически. У нас сильная команда, мы справимся с этим.
Суарес? У него ушиб колена. Подождем до завтра, чтобы оценить ситуацию», -
цитирует Вальверде Marca.
На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.
Матч
Голы
Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Место и дата
16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция