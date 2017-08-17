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Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы обыграть «Црвену Звезду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». Букмекеры считают, что победу, скорее всего, одержит российский клуб.

Коэффициент на победу «Краснодара» - 1.71, на ничью – 3.65, на победу «Црвены Звезды» - 5.20.

Матч начнется в 20:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Црвена Звезда»?

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