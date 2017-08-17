День в истории. Тьерри Анри исполнилось 40 лет
Сегодня исполняется
40 лет знаменитому французскому нападающему Тьерри Анри.
Выступал за
«Монако», «Ювентус,» «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе
«Монако» стал чемпионом Франции и победителем Кубка Франции. С «Арсеналом»
дважды выиграл чемпионат Англии, трижды – Кубок Англии, два раза – Суперкубок
Англии. Доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
Вместе с
«Барселоной» Анри дважды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, Лигу
чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе «Нью-Йорка» два
раза стал победителем Восточной конференции.
В составе сборной
Франции форвард выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок конфедераций.
Сейчас является помощником главного тренера сборной Бельгии. Ранее также входил
в тренерский штаб «Арсенала» и работал экспертом на ТВ.