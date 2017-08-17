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День в истории. Тьерри Анри исполнилось 40 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 40 лет знаменитому французскому нападающему Тьерри Анри.

Выступал за «Монако», «Ювентус,» «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе «Монако» стал чемпионом Франции и победителем Кубка Франции. С «Арсеналом» дважды выиграл чемпионат Англии, трижды – Кубок Англии, два раза – Суперкубок Англии. Доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Вместе с «Барселоной» Анри дважды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе «Нью-Йорка» два раза стал победителем Восточной конференции.

В составе сборной Франции форвард выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок конфедераций. Сейчас является помощником главного тренера сборной Бельгии. Ранее также входил в тренерский штаб «Арсенала» и работал экспертом на ТВ.

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