День в истории. Тьерри Анри исполнилось 40 лет

Сегодня исполняется 40 лет знаменитому французскому нападающему Тьерри Анри.

Выступал за «Монако», «Ювентус,» «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе «Монако» стал чемпионом Франции и победителем Кубка Франции. С «Арсеналом» дважды выиграл чемпионат Англии, трижды – Кубок Англии, два раза – Суперкубок Англии. Доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Вместе с «Барселоной» Анри дважды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе «Нью-Йорка» два раза стал победителем Восточной конференции.

В составе сборной Франции форвард выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок конфедераций. Сейчас является помощником главного тренера сборной Бельгии. Ранее также входил в тренерский штаб «Арсенала» и работал экспертом на ТВ.