Закария Лабьяд: Мы могли забить «Зениту» и больше

Полузащитник «Утрехта» Закария Лабьяд поделился впечатлениями после матча против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

— Победа над «Зенитом» — шикарный результат, хотя жалко, что мы забили всего один мяч. Если посчитаете количество моментов у чужих ворот, то станет понятно, что мы могли забивать больше, — отметил хавбек «Утрехта».

— Как оцените игру «Зенита»?

— Несмотря ни на что, «Зенит» имеет фантастическую команду с фантастическими игроками очень высокого уровня, которые могут придумать момент буквально из ничего. Тем не менее мы смогли сыграть в свой футбол и даже навязали его «Зениту», - цитирует Лабьяда «Спорт день за днем».

Напомним, ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.