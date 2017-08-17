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Закария Лабьяд: Мы могли забить «Зениту» и больше

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Утрехта» Закария Лабьяд поделился впечатлениями после матча против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

— Победа над «Зенитом» — шикарный результат, хотя жалко, что мы забили всего один мяч. Если посчитаете количество моментов у чужих ворот, то станет понятно, что мы могли забивать больше, — отметил хавбек «Утрехта».

— Как оцените игру «Зенита»?
— Несмотря ни на что, «Зенит» имеет фантастическую команду с фантастическими игроками очень высокого уровня, которые могут придумать момент буквально из ничего. Тем не менее мы смогли сыграть в свой футбол и даже навязали его «Зениту», - цитирует Лабьяда «Спорт день за днем».

Напомним, ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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