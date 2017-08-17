Закария Лабьяд: Мы могли забить «Зениту» и больше
Полузащитник «Утрехта» Закария Лабьяд поделился впечатлениями после
матча против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что
его команда победила со счетом 1:0.
— Победа над «Зенитом» — шикарный результат, хотя жалко, что мы забили
всего один мяч. Если посчитаете количество моментов у чужих ворот, то станет
понятно, что мы могли забивать больше, — отметил хавбек «Утрехта».
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Как оцените игру «Зенита»?
— Несмотря ни на что, «Зенит» имеет фантастическую команду с фантастическими игроками очень высокого уровня, которые могут придумать момент буквально из ничего. Тем не менее мы смогли сыграть в свой футбол и даже навязали его «Зениту», - цитирует Лабьяда «Спорт день за днем».
Лабиад 76 (1:0). Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89) Славко Винчич (Словения) 16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Лабиад 76 (1:0).
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Славко Винчич (Словения)
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция