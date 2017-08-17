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Генеральный менеджер «Барселоны»: Мы близки к подписанию Коутиньо и Дембеле

Источник:  Football EspanaКомментарии

Состав «Барселоны» могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Пеп Сегура.

«Мы усилим состав в ближайшие дни. Коутиньо и Дембеле? Мы близки к их подписанию, но пока ничего не завершено, говорить об этом преждевременно. Мы надеемся, что они станут игроками «Барселоны», - цитирует Сегуру Football Espana.

В прошедшем сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14 мячей при девяти голевых передачах. 20-летний Усман Дембеле в прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.

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