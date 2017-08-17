Генеральный менеджер «Барселоны»: Мы близки к подписанию Коутиньо и Дембеле
Источник: Football EspanaКомментарии
Состав «Барселоны»
могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий
дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Об этом заявил генеральный менеджер
клуба Пеп Сегура.
«Мы усилим состав в
ближайшие дни. Коутиньо и Дембеле? Мы близки к их подписанию, но пока ничего не
завершено, говорить об этом преждевременно. Мы надеемся, что они станут
игроками «Барселоны», - цитирует Сегуру Football Espana.
В прошедшем сезоне
25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14 мячей при
девяти голевых передачах. 20-летний Усман Дембеле в прошлом сезоне провел 49
матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.
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