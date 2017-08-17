Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» уступил «Утрехту», «Реал» обыграл «Барселону», Ньянг близок к переходу в «Спартак». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1.  «Зенит» уступил «Утрехту» в квалификации Лиги Европы.

2. В квалификации Лиги чемпионов «Наполи» обыграл «Ниццу».

3. «Астана» крупно уступила «Селтику» и, по сути, потеряла шансы на выход в основной раунд ЛЧ.

4. Гарри Каспаров проиграл третью партию в Сент-Луисе, уступив Фабиано Каруане.

5. «Реал» и во втором матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону».

6. На теннисном турнире в Цинциннати Вихлянцева уступила Плишковой.

7. В другом матче турнира Веснина проиграла Возняцки.

8. Форвард «Милана» М’Байе Ньянг близок к переходу в «Спартак».

9. Бальде Кейта недоволен поведением «Лацио» и хочет покинуть клуб.

10. Гилфи Сигурдссон перешел из «Суонси» в «Эвертон» за 49 миллионов евро.

Текст дня: «Класико» без «Барселоны». «Реал» будет доминировать в этом сезоне (видео)

Именинник дня: Тьерри Анри (40 лет)


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» интересуется нападающим «Сассуоло» ПолитаноИгрок «Сассуоло» Маттео Политано, который может сыграть на позиции центрального и флангового нападающего, попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают итальянские СМИ.Генеральный менеджер «Барселоны»: Мы близки к подписанию Коутиньо и ДембелеСостав «Барселоны» могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Пеп Сегура.Закария Лабьяд: Мы могли забить «Зениту» и большеПолузащитник «Утрехта» Закария Лабьяд поделился впечатлениями после матча против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы обыграть «Црвену Звезду»Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». Букмекеры считают, что победу, скорее всего, одержит российский клуб.
Футбол
Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы обыграть «Црвену Звезду»
Футбол
Эрнесто Вальверде: Нам нужно психологически восстановиться после поражения от «Реала»
Футбол
Месси нецензурно выругался в адрес Рамоса во время матча за Суперкубок Испании
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» очень хорошо начал сезон
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости