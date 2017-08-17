«Зенит» уступил «Утрехту», «Реал» обыграл «Барселону», Ньянг близок к переходу в «Спартак». Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра четверга.
1. «Зенит» уступил «Утрехту» в квалификации Лиги
Европы.
2. В квалификации
Лиги чемпионов «Наполи» обыграл «Ниццу».
3. «Астана» крупно
уступила «Селтику» и, по сути, потеряла шансы на выход в основной раунд ЛЧ.
4. Гарри Каспаров
проиграл третью партию в Сент-Луисе, уступив Фабиано Каруане.
5. «Реал» и во
втором матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону».
6. На теннисном
турнире в Цинциннати Вихлянцева уступила Плишковой.
7. В другом матче
турнира Веснина проиграла Возняцки.
8. Форвард «Милана»
М’Байе Ньянг близок к переходу в «Спартак».
9. Бальде Кейта
недоволен поведением «Лацио» и хочет покинуть клуб.
10. Гилфи Сигурдссон
перешел из «Суонси» в «Эвертон» за 49 миллионов евро.
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