«Зенит» интересуется нападающим «Сассуоло» Политано

Игрок «Сассуоло» Маттео Политано, который может сыграть на позиции центрального и флангового нападающего, попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуба готов заплатить за игрока 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний Маттео Политано провел 42 матча за «Сассуоло» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

Таблица трансферов РФПЛ