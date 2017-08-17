«Зенит» интересуется нападающим «Сассуоло» Политано
Игрок «Сассуоло»
Маттео Политано, который может сыграть на позиции центрального и флангового
нападающего, попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский
клуба готов заплатить за игрока 16 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 25-летний Маттео Политано провел 42 матча за «Сассуоло»
и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.
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