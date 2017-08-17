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«Зенит» интересуется нападающим «Сассуоло» Политано

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Игрок «Сассуоло» Маттео Политано, который может сыграть на позиции центрального и флангового нападающего, попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуба готов заплатить за игрока 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний Маттео Политано провел 42 матча за «Сассуоло» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

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