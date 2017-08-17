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«МЮ» отказался от услуга Роуза

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Star, руководство «Манчестер Юнайтед» больше не претендует на защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.

Согласно источнику, боссы «красных дьяволов» обсудили этот вопрос с тренерским штабом и пришли к выводу, что игрок сборной Англии не нужен команде.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет Жозе Моуринью.

Отметим, что Роуз недавно намекнул на желание покинуть «шпор», что вызвало скандал. Позже защитник извинился за свои слова.

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