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Евгений Малкин – поездке на Олимпиаду: Будет риск пожизненной дисквалификации – буду думать

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин готов отправиться вместе с национальной командой на ОИ-2018. Ранее сообщалось, что игроки НХЛ пропустят соревнования в Пхенчане.

«Ближе к сезону, когда в Америке начнут работать тренировочные лагеря, вернусь туда, появится больше конкретики. Постараюсь поговорить с Марио Лемье, хоккеистами «Питтсбурга». У нас есть Сидни Кросби и несколько шведов с финнами, которые тоже имели хорошие шансы оказаться в Пхенчхане, если бы не решение НХЛ. Надо узнать их мнение о ситуации, собрать больше информации о взглядах на нее игроков, тренеров, владельцев клуба. 

Не хочу бросаться громкими словами. Я уже говорил, что приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду. Но если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта – буду думать. Надо смотреть, как поведет себя лига, а пока делать какие-либо заявления мне не хочется.

Ни для кого не секрет, что Кросби – лицо НХЛ. Думаю, к нему многие прислушиваются: и владельцы клубов, и Гарри Бэтмен. Полагаю, что мнение Сида уважают в лиге, и я надеюсь, что он сам горит желанием поехать на Олимпиаду, чтобы побороться за третье подряд золото для сборной Канады. Но сначала я хочу приехать в «Питтсбург», поговорить с ним и остальными ребятами», – цитируют Малкина «Известия».

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