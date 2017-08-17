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Агент Асенсио: У Марко только один кумир – это Зидан

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Орасио Гаджиоли, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, рассказал об интересе «Барселоны», отметив, что его клиенту очень нравилась игра Зинедина Зидана.

«У них была возможность пригласить Марко. Они думали три месяца. Это слишком долго. К тому же, предложение «Реала» было в 20 раз лучше с финансовой и спортивной точек зрения.

У Асенсио один кумир – это Зидан. В детстве у него над кроватью висел его плакат», – рассказал агент, слова которого приводит ESPN FC.

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