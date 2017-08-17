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Вихлянцева уступила Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати.

Встреча, которая длилась 1 час 8 минут, завершилась со счетом 2:6, 3:6. 

За все время игры спортсменка из РФ 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки турнира 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков. 

В следующей стадии турнира Плишкова встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая оказалась сильнее Дарьи Гавриловой.

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