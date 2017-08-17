Вихлянцева уступила Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати.

Встреча, которая длилась 1 час 8 минут, завершилась со счетом 2:6, 3:6.

За все время игры спортсменка из РФ 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки турнира 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

В следующей стадии турнира Плишкова встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая оказалась сильнее Дарьи Гавриловой.