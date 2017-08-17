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Марко Асенсио: Буду с гордостью вспоминать свои голы в ворота «Барселоны»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок страны.

Отметим, что в этой игре испанский хавбек отметился голом. 21-летний футболист также поразил ворота соперника в первой встрече (3:1).

«Это были отличные голы, буду вспоминать о них с гордостью. Болельщики оказывают нам потрясающую поддержку, поэтому мы хотим вознаградить их завоеванием титулов. Мы выступали в роли хозяев, создавали голевые моменты. Я считаю, что «Реал» играл лучше в этом противостоянии», – цитирует Асенсио официальный сайт «Реала».

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Матч

Реал - Барселона - 2:0 (2:0)

Голы

Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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