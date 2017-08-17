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Фрэнк Мир подписал контракт с Bellator и нацелен на бой с Емельяненко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 38-летний американец Фрэнк Мир подписал контракт с промоутерской компанией Bellator на четыре поединка.

Свой последний бой Мир провел в марте 2016 года, проиграв Марку Ханту. После этого он провалил допинг-тест и был отстранен от выступлений.

В недавнем интервью Мир заявил, что хотел бы провести поединок против россиянина Федора Емельяненко.

Глава лиги Bellator Скотт Кокер прокомментировал подписание известного спортсмена в свою организацию.

«Фрэнк — это очень важное пополнение тяжелого дивизиона. Он может провести много хороших поединков. Мэтт Митрион, Федор Емельяненко, Чейк Конго… Пока не знаю, как обстоят дела с USADA. Мои юристы сказали, что Мир может проводить бои, мы организуем его дебют месяца через три», - сказал Кокер.

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Сергей Ващенко
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