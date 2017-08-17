Дик Адвокат: «Утрехт» сыграл здорово. Иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть
Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат – о поражении питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы (0:1).
Накануне команда Роберто Манчини проиграла на выезде голландскому «Утрехту». Известно, что Адвокат присутствовал на матче.
«Утрехт» сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у «Утрехта» было больше желания, а «Зенит» был слишком расслабленным. Но мне кажется, что еще ничего не решено.
На своем поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что «Зенит» сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем «Утрехт», – приводит слова специалиста «Спорт FM» со ссылкой на «Матч ТВ».
Читайте также:
Василий Уткин: Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция