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Дик Адвокат: «Утрехт» сыграл здорово. Иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат – о поражении питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы (0:1).

Накануне команда Роберто Манчини проиграла на выезде голландскому «Утрехту». Известно, что Адвокат присутствовал на матче.

«Утрехт» сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у «Утрехта» было больше желания, а «Зенит» был слишком расслабленным. Но мне кажется, что еще ничего не решено.

На своем поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что «Зенит» сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем «Утрехт», – приводит слова специалиста «Спорт FM» со ссылкой на «Матч ТВ».

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Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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