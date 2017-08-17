Дик Адвокат: «Утрехт» сыграл здорово. Иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат – о поражении питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы (0:1).

Накануне команда Роберто Манчини проиграла на выезде голландскому «Утрехту». Известно, что Адвокат присутствовал на матче.

«Утрехт» сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у «Утрехта» было больше желания, а «Зенит» был слишком расслабленным. Но мне кажется, что еще ничего не решено.

На своем поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что «Зенит» сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем «Утрехт», – приводит слова специалиста «Спорт FM» со ссылкой на «Матч ТВ».

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