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Макгрегор будет оштрафован, если ударит Мэйвезера ногой во время поединка

Источник:  RT на русскомКомментарии

Американский боксер Флойд Мэйвезер заявил, что чемпион UFC Конор Макгрегор потеряет значительную часть своего гонорара, если нанесет удар ногой во время боксерского поединка.

Напомним, встреча между спортсменами состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Будет штраф, огромный штраф. Не думаю, что он захочет потерять около 90% своего гонорара, если не больше. Не знаю точно, сколько там будет, но штраф большой», – сказал Мэйвезер, слова которого приводит RT со ссылкой на Jimmy Kimmel Live.

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