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«Урал» подтвердил переход Лунгу в «Аланьяспор»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу продолжит карьеру в «Аланьяспоре», сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

26-летний игрок сборной Замбии провел в составе «Урала» семь лет. Лунгу перешел в клуб в 2010 году, когда он выступал в ФНЛ и через три года вместе с командой пробился в премьер-лигу. За это время полузащитник сыграл в «Урале» в 151 матче и забил восемь голов.

«Лунгу остается знаковым игроком нашего клуба. Он семь лет провел в Екатеринбурге, здесь у него родились две дочери и появились новые друзья. Сам Чисамба всегда говорил, что чувствует себя в столице Урала как дома.

Чисамба Лунгу навсегда вписал свое имя в историю «Урала» и мы с грустью, но с верой в успешное продолжение футбольной карьеры, отпускаем его», – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что в минувшем сезоне «Аланьяспор» занял 12-е место в чемпионате Турции, а лучшим бомбардиром команды стал бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.

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