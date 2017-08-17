Зидан сравнялся с Дель Боске по количеству выигранных трофеев в качестве тренера «Реала»

Сегодня ночью мадридский «Реал» завоевал Суперкубок Испании под руководством Зинедина Зидана, обыграв по сумме двух встреч «Барселону» (5:1).

Таким образом, французский специалист выиграл с командой 7-й трофей и сравнялся по этому показателю с легендарным испанцем Висенте дель Боске. Об этом сообщает RT.

Зидан вышел на третье место в истории «бланкос», уступая лишь Мигелю Муньосу (14 трофеев) и Луису Моловни (8).

Отметим, что 45-летний наставник выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов дважды подряд.

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