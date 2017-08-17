Зидан сравнялся с Дель Боске по количеству выигранных трофеев в качестве тренера «Реала»
Сегодня ночью мадридский «Реал» завоевал Суперкубок Испании под руководством Зинедина Зидана, обыграв по сумме двух встреч «Барселону» (5:1).
Таким образом, французский специалист выиграл с командой 7-й трофей и сравнялся по этому показателю с легендарным испанцем Висенте дель Боске. Об этом сообщает RT.
Зидан вышел на третье место в истории «бланкос», уступая лишь Мигелю Муньосу (14 трофеев) и Луису Моловни (8).
Отметим, что 45-летний наставник выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов дважды подряд.
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Матч
Голы
Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Место и дата
16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция