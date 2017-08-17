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Кецбая покинул «Оренбург», Федотов – новый главный тренер

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Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению.

Также «Оренбург» покидают тренер Сосо Чедия и тренер по физподготовке Мичаел Мичаел.

Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Владимир Федотов, который входил в тренерский штаб команды с июня 2015 года по май 2017 года. Ранее 51-летний специалист также работал в «Урале» и «Металлурге-Кузбассе».

Старший тренер Ильшат Айткулов и тренер по работе с вратарями Платон Захарчук остаются в клубе.

После восьми туров ФНЛ «Оренбург» набрал десять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Первый матч под руководством Федотова команда проведет 19 августа на своем поле с «Лучом-Энергией».

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