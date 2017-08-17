Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Неймара купили для рекламы Катара как страны хозяйки ЧМ-2022

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  France FootballКомментарии

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер связывает рост стоимости футболистов с тем, что многие команды принадлежат иностранцам.

«Настоящая причина (роста стоимости футболистов – прим. ред.) в том, что в Англии и в других странах многие команды сейчас принадлежат иностранцам, - сказал в интервью FranceFootball тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. - Эти миллиардеры могут быть проводниками интересов государства и не жалеют на того же Неймара 200 миллионов евро. Делают это потому, что клуб («ПСЖ» - прим. ред.) – это своего рода реклама Катара, как страны хозяйки ЧМ-2022. Здесь уже вступают факторы другого порядка, не денежные. Люди не думают: «заплатим за него много, чтобы заработать еще больше», но как эта покупка поднимет имидж государства».     

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Сегодня такая ситуация на футбольном рынке, что средний игрок может стоить 50 миллионов евроТренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что покупка Неймара ускоряет инфляцию на футбольном рынке.Василий Уткин: Уход Неймара – это унижение «Барселоны»Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переходе бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».Неймар нанял бойца UFC личным телохранителемНападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар нанял личным телохранителем бойца UFC Нордина Талеба, сообщает Metro.«Хочу, чтобы Алекс остался». Венгер рассказывает о возможных трансферах клуба«Хочу, чтобы Алекс остался». Венгер рассказывает о возможных трансферах клубаГлавный тренер лондонского «Арсенала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Сток Сити» во 2-м туре АПЛ.Матюиди перейдет из «ПСЖ» в «Ювентус»Полузащитник «Париж Сен-Жермен» и сборной Франции Блез Матюиди станет игроком «Ювентуса».
Футбол
«Урал» подтвердил переход Лунгу в «Аланьяспор»
Бокс
Макгрегор будет оштрафован, если ударит Мэйвезера ногой во время поединка
Футбол
Дик Адвокат: «Утрехт» сыграл здорово. Иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть
MMA
Фрэнк Мир подписал контракт с Bellator и нацелен на бой с Емельяненко
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости