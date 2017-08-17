Арсен Венгер: Неймара купили для рекламы Катара как страны хозяйки ЧМ-2022

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер связывает рост стоимости футболистов с тем, что многие команды принадлежат иностранцам.

«Настоящая причина (роста стоимости футболистов – прим. ред.) в том, что в Англии и в других странах многие команды сейчас принадлежат иностранцам, - сказал в интервью FranceFootball тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. - Эти миллиардеры могут быть проводниками интересов государства и не жалеют на того же Неймара 200 миллионов евро. Делают это потому, что клуб («ПСЖ» - прим. ред.) – это своего рода реклама Катара, как страны хозяйки ЧМ-2022. Здесь уже вступают факторы другого порядка, не денежные. Люди не думают: «заплатим за него много, чтобы заработать еще больше», но как эта покупка поднимет имидж государства».