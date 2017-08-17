Арсен Венгер: Сегодня такая ситуация на футбольном рынке, что средний игрок может стоить 50 миллионов евро
Источник: France FootballКомментарии
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что покупка Неймара ускоряет инфляцию на футбольном рынке.
«Сегодня такая ситуация на футбольном рынке, что средний по моим понятиям игрок может стоить 50 миллионов евро, - сказал в интервью FranceFootball тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. - Сколько надо продать билетов, атрибутики, чтобы набрать такую сумму - сумасшедший дом! Понятно – если заплатили за Неймара 200 миллионов, то за футболиста послабее нужно теперь 50. И теперь агент мне говорит: «Мой игрок получает три миллиона, но посмотрите, сколько получают другие! Надо прибавить, хотим восемь». Но не так ведь просто взять и прибавить пять миллионов. Вот причина инфляции на футбольном рынке. Опасная тенденция».
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