Мозли рассказал журналистам, почему завершил карьеру

Американский боксер Шейн Мозли принял решение завершить карьеру из-за тяжелой травмы правой руки. Об этом спортсмен рассказал в интервью порталу Worldboxingnews.

Мосли отметил, что хотел продолжить выступления, но повреждение локтя не дает ему полноценно тренироваться. Шейн, который накануне ушел из профессионального спорта, перенесет еще одну операцию. Боксер заявил, что не чувствует пальцев.

Напомним, американец завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира независимо от весовых категорий.

Мозли в первый раз завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никарагуанца Рикардо Майоргу. После этого спортсмен выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.