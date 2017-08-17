Барриос принес «Гремио» победу над «Крузейро», Луан провел весь матч
«Гремио» выиграл у «Крузейро»
в первом матче ½ финала Кубка Бразилии на «Арене Гремио» в Порту-Алегри. Победный
гол на 45-й минуте забил бывший форвард «Спартака» парагваец Лукас Барриос.
Отметим, что потенциальный новичок красно-белых форвард Луан Виейра провел на поле весь матч. Накануне стало известно, что вероятность перехода 24-летнего бразильца в «Спартак» крайне мала.
Ответный матч пройдет 23 августа на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
Добавим, что в другом полуфинале играют две команды из Рио-де-Жанейро «Ботафого» и «Фламенго».
Два матча финала Кубка Бразилии запланированы на 7 и 27 сентября.
Порту-Алегри
Кубок Бразилии
½ финала
1-й матч
«Гремио» – «Крузейро»
– 1:0 (1:0)
Гол: Барриос, 45.
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