Барриос принес «Гремио» победу над «Крузейро», Луан провел весь матч

«Гремио» выиграл у «Крузейро» в первом матче ½ финала Кубка Бразилии на «Арене Гремио» в Порту-Алегри. Победный гол на 45-й минуте забил бывший форвард «Спартака» парагваец Лукас Барриос.

Отметим, что потенциальный новичок красно-белых форвард Луан Виейра провел на поле весь матч. Накануне стало известно, что вероятность перехода 24-летнего бразильца в «Спартак» крайне мала.

Ответный матч пройдет 23 августа на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

Добавим, что в другом полуфинале играют две команды из Рио-де-Жанейро «Ботафого» и «Фламенго».

Два матча финала Кубка Бразилии запланированы на 7 и 27 сентября.

Порту-Алегри

Кубок Бразилии

½ финала

1-й матч

«Гремио» – «Крузейро» – 1:0 (1:0)

Гол: Барриос, 45.