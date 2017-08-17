Витиньо: Если Вендел придет в ЦСКА, он здорово нам поможет

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о возможном новичке команды полузащитнике «Флуминенсе» Венделе.

«Я видел, как он играет. Он отличный очень молодой игрок, – приводит globoesporte.com слова Витиньо. – Я знаю, что наш клуб искал игрока на эту позицию.

Наш состав немногочисленный, а мы играем в нескольких турнирах одновременно. Если он придет, он здорово нам поможет, потому что он умеет выполнять разные роли на поле. И у нас он сможет это делать».

19-летний Вендел проводит второй сезон в «Флуминенсе». В 18 матчах чемпионата Бразилии он забил три гола и сделал две голевые передачи.

Накануне стало известно, что ЦСКА готов предложить за полузащитника более семи миллионов евро.