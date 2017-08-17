Диего Коста: «Челси» не хочет отпускать меня в «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своих планах на будущее. Ранее стало известно, что лондонский клуб выставил игрока на трансфер по решению тренерского штаба.

«Моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико». Но существует одна проблема: «Челси» не хочет отпускать меня. Тем не менее я верю, что в создавшемся положении найдется решение. Я возвращаюсь в Испанию», – приводит слова Косты «Газета» со ссылкой на Globoesporte.