Владимир Федотов: Игроки «Оренбурга» обладают огромным мастерством

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое назначение.

«Мне очень приятно оказаться в этой компании и в этом городе, где была оставлена частица сердца, где были вместе с вами добыты хорошие результаты. Да, в жизни каждой команды случаются неудачные моменты. Нужно быть смелым, храбрым. Единственный рецепт – засучить рукава и работать. Здесь только несколько компонентов – дисциплина, организация, самоотверженность. Нужно уважать тренерский штаб, слушать внимательно, что будет предлагаться, хорошо относиться к тем процессам, которые будут происходить.

Большинство меня прекрасно знают. Команда обладает сумасшедшим мастерством, в этом сомнений нет. Вы показывали это на зеленых полях страны, добивались значительных побед. Перед вами трепетали такие команды, как «Спартак», «Зенит». Думаю, что не за горами время, когда вы вновь будете это делать. Ближайший поединок уже 19-го числа, но это мы должны сделать все вместе», — цитирует Федотова официальный сайт «Оренбурга».