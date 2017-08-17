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Евгений Зимин: Надеюсь, что с новыми тренерами «Спартак» заиграет интереснее

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в новом сезоне, а также прокомментировал трансферную политику ЦСКА.

«Я верю в нашу команду. Надеюсь, что с приходом новых тренеров — Вадика Епанчинцева и Андрея Потайчука — она начнет играть в более комбинационный и атакующий хоккей. То есть в тот хоккей, который в свое время сделал «Спартак», наверное, самой популярной командой страны.

ЦСКА скупил всех, кого только можно, но при всей моей симпатии к этому клубу он не может купить главного — любовь со стороны болельщиков. Наш народ не сильно любит богатых — и, наоборот, сочувствует неблагополучным. Поэтому, мне кажется, что, как и в прошлом сезоне, на «Спартак» будет ходить в два-три раза больше болельщиков, чем на ЦСКА. И это притом что мы только мечтаем о путевке в плей-офф, а красно-синие три года подряд становились «гладкими» чемпионами.

Как я отношусь к скрытой аренде? Я — не юрист, а человек, который всего лишь любит хоккей. И меня как болельщика радует, когда молодые и перспективные хоккеисты играют, а не сидят в запасе. Возьмите тот же ЦСКА. Сегодня там есть Окулов, еще ряд очень способных хоккеистов, которые обречены застрять в резерве. Но в половине клубов лиги во главе с нашим «Спартаком» они были бы звездами первой величины, лидерами. В итоге в нынешних условиях эти ребята все равно обречены сидеть в запасе и, мягко говоря, не прогрессировать. Для них, для нашего чемпионата в целом это очень плохо — его уровень становится только ниже», — цитирует Зимина Russia-Hockey.ru.

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