Вячеслав Колосков: Для «Зенита» все могло закончиться значительно хуже
Почетный
президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от первого матча раунда
плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).
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«Зенит» в Голландии проиграл с минимальным счетом, но ведь все могло
закончиться значительно хуже для команды Манчини.
– Действительно, могло. Молодец вратарь Лунев, который выручил «Зенит» несколько раз. Дело в том, что, с моей точки зрения, не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб. Команда Манчини сыграла очень плохо, я не ожидал, что она будет такой беспомощной, что проявит какую-то непонятную робость.
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Играли постоянно поперек поля. «Утрехт» – хорошая техничная команда, которая прекрасно владеет мячом. Но ведь «Зенит» пешком по полю ходил, не было никаких скоростных атак. Будто трусцой бегали, а ведь я считал, что шанс «Зенита» – в командной скорости. Но ее видно не было, - приводит слова Колоскова «Спорт уик-энд».
Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1. Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.
Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция