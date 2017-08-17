Вячеслав Колосков: Для «Зенита» все могло закончиться значительно хуже

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

– «Зенит» в Голландии проиграл с минимальным счетом, но ведь все могло закончиться значительно хуже для команды Манчини.

– Действительно, могло. Молодец вратарь Лунев, который выручил «Зенит» несколько раз. Дело в том, что, с моей точки зрения, не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб. Команда Манчини сыграла очень плохо, я не ожидал, что она будет такой беспомощной, что проявит какую-то непонятную робость.

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Играли постоянно поперек поля. «Утрехт» – хорошая техничная команда, которая прекрасно владеет мячом. Но ведь «Зенит» пешком по полю ходил, не было никаких скоростных атак. Будто трусцой бегали, а ведь я считал, что шанс «Зенита» – в командной скорости. Но ее видно не было, - приводит слова Колоскова «Спорт уик-энд».

Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1. Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.

Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.