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ЦСКА ведет переговоры с «Уфой» по трансферу Стоцкого

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из чемпионата Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет. Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. При этом компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру – а вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА к Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

27-летний Стоцкий проводит в «Уфе» четвертый сезон. За это время он провел 74 матча в премьер-лиге и забил семь голов. Ранее полузащитник играл за «Балтику» в ФНЛ и «Клайпеду» в чемпионате Литвы.

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