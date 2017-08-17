Симон Миньоле: «Ливерпуль» любит атаковать, но иногда нужно думать о защите

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле дал комментарий после победы над «Хоффенхаймом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (2:1).

«У нас только один способ игры – идти вперед. Мы забили два мяча в гостях, и если забьем сопернику дома, то ему будет тяжело.

Всегда знали, что можем забить любой команде. В «Ливерпуле» много игроков высокого уровня. Мы любим и умеем атаковать, но иногда нужно думать о защите. Конечно, сложно разбиться на два фронта, но нужно постараться играть агрессивно, чтобы не пропустить. После матча с «Уотфордом» мы сделали определенные выводы и продолжаем работу», – приводит слова бельгийца ESPN FC.