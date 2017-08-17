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Сергей Сидорчук: Неудобно играть против соперников невысокого роста

Источник:  Footboom.comКомментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальского «Маритиму».

«Футболисты из южных стран всегда сильны технически. Они небольшого роста, поэтому лично мне с такими футболистами всегда тяжелее играть. Завтра придётся чаще перебирать ногами. Все футболисты очень хорошие. Также бы отметил их скоростные качества. Просто так в Лиге Европы не участвуют, поэтому мы прекрасно знаем, кто нам будет противостоять. Мы уважаем нашего соперника.

Атмосфера в команде нормальная. Ответственность за результат не давит на нас, но есть цель, которую нужно достичь. Мы все знаем, что нам нужно выполнить задание — выиграть», — цитирует Сидорчука FootBoom.

Матч

Маритиму - Динамо К

Место и дата

17 августа 22:30, Душ Баррейруш, Онлайн-трансляция

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