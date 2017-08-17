Никита Кучеров: Рост для хоккеиста не имеет значения

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о своем невысоком росте.

«Понятное дело, что в детской секции я был всегда маленьким. Тренер Геннадий Геннадьевич Курдин часто со мной разговаривал, учил играть в умный хоккей — как делали в «Детройте», как было в СССР. Отдал шайбу, сразу открылся.

Рост в наши дни вообще не имеет значения. Главное — работать, прибавлять в мастерстве. Искать другие козыри. Если ты маленький, то должен быть быстрее всех. Думать быстрее всех, чтобы они тебя не поймали. Уходить из углов. Большим ведь тяжелее бегать. Пока они там развернутся… А если ты будешь юрким и быстрым, то как тебя догонишь?» — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.