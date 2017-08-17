Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нобель Арустамян: У «Рубина» есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, где может продолжить карьеру форвард «Рубина» Жонатас.

«Курбан Бердыев с большим трудом разбирается с наследием, которое ему оставил Хави Грасия. «Рубин» хочет избавиться от многих игроков, но у всех них как правило очень большие зарплаты. Бердыеву нравятся многие футболисты из других клубов, но раздутый зарплатный фонд убивает амбиции казанцев на рынке.

На того же Жонатаса достаточно серьезный спрос, но его зарплата – три с половиной миллиона евро. Гигантская сумма по меркам европейского футбола, а российского – тем более. Найти покупателя на Жонатаса возможно, футболист он все же качественный (вспомните матч с ЦСКА), но кто потянет его запросы?

Точно знаю, что Жонатаса хочет «Локомотив». Там наверняка потянули бы трансфер бразильца или уж точно пришли бы с «Рубином» к какому-то компромиссу: аренда, отсрочка или что-то еще. В спортивном плане Жонатас в «Локомотиве» всех устраивает. Но одним из последних камней преткновения стала зарплата.

Сейчас у Рубина есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив». Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Жонатас проводит второй сезон в «Рубине» и забил 11 голов в 30 матчах в премьер-лиге. Ранее 28-летний бразилец уже играл в Испании за «Эльче» и «Реал Сосьедад».

Таблица трансферов

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Экс-защитник «Атлетико»: Гризманн и Коста станут одним из самых сильных дуэтов в ЕвропеБывший защитник мадридского «Атлетико» Томаш Уйфалуши высказался о возможном возвращении Диего Косты.ЦСКА ведет переговоры с «Уфой» по трансферу СтоцкогоПолузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.Владимир Федотов: Игроки «Оренбурга» обладают огромным мастерствомНовый главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое назначение.Диего Коста: «Челси» не хочет отпускать меня в «Атлетико»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своих планах на будущее. Ранее стало известно, что лондонский клуб выставил игрока на трансфер по решению тренерского штаба.
Футбол
«Урал» подтвердил переход Лунгу в «Аланьяспор»
Бокс
Макгрегор будет оштрафован, если ударит Мэйвезера ногой во время поединка
Футбол
Дик Адвокат: «Утрехт» сыграл здорово. Иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть
MMA
Фрэнк Мир подписал контракт с Bellator и нацелен на бой с Емельяненко
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Нобель Арустамян
Нобель Арустамянвсе новости
Жонатас
Жонатасвсе новости
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы