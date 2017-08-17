Нобель Арустамян: У «Рубина» есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, где может продолжить карьеру форвард «Рубина» Жонатас.

«Курбан Бердыев с большим трудом разбирается с наследием, которое ему оставил Хави Грасия. «Рубин» хочет избавиться от многих игроков, но у всех них как правило очень большие зарплаты. Бердыеву нравятся многие футболисты из других клубов, но раздутый зарплатный фонд убивает амбиции казанцев на рынке.

На того же Жонатаса достаточно серьезный спрос, но его зарплата – три с половиной миллиона евро. Гигантская сумма по меркам европейского футбола, а российского – тем более. Найти покупателя на Жонатаса возможно, футболист он все же качественный (вспомните матч с ЦСКА), но кто потянет его запросы?

Точно знаю, что Жонатаса хочет «Локомотив». Там наверняка потянули бы трансфер бразильца или уж точно пришли бы с «Рубином» к какому-то компромиссу: аренда, отсрочка или что-то еще. В спортивном плане Жонатас в «Локомотиве» всех устраивает. Но одним из последних камней преткновения стала зарплата.

Сейчас у Рубина есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив». Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни», – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Жонатас проводит второй сезон в «Рубине» и забил 11 голов в 30 матчах в премьер-лиге. Ранее 28-летний бразилец уже играл в Испании за «Эльче» и «Реал Сосьедад».

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